KREDİ KARTI HIRSIZLARI ALIŞVERİŞ YAPINCA YAKALANDI - Son Dakika
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KREDİ KARTI HIRSIZLARI ALIŞVERİŞ YAPINCA YAKALANDI

23.03.2022 14:43

BAĞCILAR'da yankecilik yöntemiyle kredi kartı hırsızlığı yaptığı belirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.

BAĞCILAR'da yankecilik yöntemiyle kredi kartı hırsızlığı yaptığı belirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi yakalandı. Çaldıkları kredi kartıyla 2 bin 875 TL'lik market alışverişi yapan ve araçlarına yakıt alan şüpheliler, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Şüphelilerden M.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu A.A.C.'nin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Hırsızlık olayı H.K. isimli kişinin, kaybolduğunu düşündüğü kredi kartından harcama yapıldığını farketmesiyle ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan H.K., kredi kartının çalındığını bildirdi. Yapılan araştırmada H.K.'nin kredi kartının ceket cebinden çalındığı belirlendi. Kredi kartı harcamalarının yapıldığı işyeri ve akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.A. ve A.A.C. isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları kredi kartıyla, alışveriş yapıp, araç kiraladığı ve bu araca da yakıt aldığı belirlendi.

Polis M.A.(21) ve yabancı uyruklu A.A.C.'yi (21) önceki gün gözaltına aldı. Sorguları yapılan şüpheliler 'Yankecilik' ve 'Banka Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu A.A.C. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

KREDİ KARTI HIRSIZLARI ALIŞVERİŞ YAPINCA YAKALANDI
KREDİ KARTI HIRSIZLARI ALIŞVERİŞ YAPINCA YAKALANDI
KREDİ KARTI HIRSIZLARI ALIŞVERİŞ YAPINCA YAKALANDI
KREDİ KARTI HIRSIZLARI ALIŞVERİŞ YAPINCA YAKALANDI

YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

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