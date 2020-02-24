Kredi kartı hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kredi kartı hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kredi kartı hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir evden kredi kart çalarak kullanan 3 şüpheli yakalandı.

Kredi kartı hırsızları tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir evden kredi kart çalarak kullanan 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydınlar Mahallesi'nde bir evde meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda girdikleri evden çaldıkları kredi kartını kullandıkları belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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