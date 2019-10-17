Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama

Türkiye'de yabancı uyruklu turistlerin alışveriş yerlerinde düzeneklerle kredi kartı bilgilerinin kopyalanması olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta süren çalışmalar sonucu Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet laptop, 3 adet Wi-Fi, 3 adet harici bellek, 35 adet adaptör, 100 adet post cihazı slipi, 2 adet başkasına ait kimlik fotokopisi, 2 adet sahte sürücü belgesi ve 35 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Evde bulunan Abrurrahim Ö. ve Kenan D. ise polis ekiplerinin baskını sırasında çatı katına çıkarak kaçmak istedi. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Kenan D.'nin 8 yıl önce Antalya'da ortaya çıkan kredi kartı kopyalama çetesinin lideri olduğu ortaya çıktı. Kenan D.'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu, 22 ayrı değişik suçtan hakkında 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 260 lira da adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Aynı yerde yakalanan Abdurrahim Ö.'nün de hakkında yine aynı suçlardan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olarak ev sahibi Aysun U. adlı kadın ile Umut U. da gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda yabancı uyruklu 3 kişinin kredi kartlarının kopyalandığı tespit edilirken, söz konusu şahısların Samsun'daki alışveriş yerlerinde de kredi kartı kopyalayıp kopyalamadıkları araştırılıyor. Ele geçen dijital materyaller inceleniyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Aysun U. adlı kadın serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Kenan D., Abdurrahim Ö ve Umut U., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN