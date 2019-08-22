Son Dakika Haberleri: Kredi kartı kopyalayarak vurgun yaptılar
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Kredi kartı kopyalayarak vurgun yaptılar

1 saat önce

Adana'da kopyalanarak başka karta 42 bin lira para aktarılan, 38 bin liralık da alışveriş yapılan kredi kartıyla cep telefonu almak isteyen bir kişi, elektronik market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı.

Kredi kartı kopyalayarak vurgun yaptılar, System.String[]

Adana'da kopyalanarak başka karta 42 bin lira para aktarılan, 38 bin liralık da alışveriş yapılan kredi kartıyla cep telefonu almak isteyen bir kişi, elektronik market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki elektronik markete gelen Yalçın İ. (30) kimliğini ve kredi kartını vererek görevliye cep telefonu siparişi verdiğini gelip gelmediğini sordu. Bunun üzerine görevli kontrol ettiğinde verilen kimliğin başka kredi kartının ise Ankara'da oturan Volkan Y. isimli bir şahsa ait olduğunu fark etti. Şüphelenen mağaza görevlisi "Siparişiniz saat 15.00'te gelecek siz o zaman gelirseniz ürünü alabilirsiniz" dedi. Yalçın İ. de gittikten sonra görevli polisi aradı. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Elektronik market görevlisi durumu anlatınca polis kredi kartı sahibine ulaştı. Kart sahibi Volkan Y. kredi kartının kopyalandığını 42 bin lira parasının başka bir karta aktarıldığını, 38 bin liralıkta alışveriş yapıldığını bildirdi.


Bunun üzerine polis belirtilen saatte elektronik markete müşteri gibi şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra Yalçın İ. cep telefonu almak için geldi. Market görevlisinden telefonu isteyip aldığı sırada sivil polisler zanlıyı yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlının kredi kartını kendisine tanımadığı birisinin verdiğini cep telefonu almasını istediğini söylediği öğrenildi.


Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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