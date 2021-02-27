Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti - Son Dakika

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti

27.02.2021 10:48
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti, System.String[]

Nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Limiti geçen kartlarda şüpheli durumlar MASAK'a bildirilecek. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması başta olmak üzere şüpheli işlemlerle mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tebliği ve bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Ön ödemeli kartlar, emeklilik ve hayat sigortası sözleşmeleri ile elektronik para işlemlerinde kimlik tespit sınırları değişti.

Bankalar, yıllık nakit çekim tutarı 500 lirayı, aylık harcama tutarı ve her durumda bakiyesi 1.250 lirayı aşmayan, fon transferi amacıyla kullanılmayan, sadece mal ve hizmet alımında kullanılan ön ödemeli kartlarda kimlik tespiti yapmayacak, MASAK'a herhangi bir bilgi aktarmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, bu sınırın aşılması durumunda müşterilerin ön ödemeli kredi kartı olanların bilgileri alınacak, şüpheli durumlar kurula bildirilecek.

1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Tebliğe göre riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak.

TEYİT BİLGİLERİNE GEREK OLMAYACAK

Emeklilik sözleşmeleri, çalışan ücretlerinden kesinti yoluyla yapılan emeklilik planları ve bir yıl içinde ödenecek prim tutarı 3 bin liradan 5 bine, tek primli olup tutarı 7 bin 500'den 12 bin 500 liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerinde yükümlüler bilgileri, teyit belgelerine gerek olmadan almak suretiyle işlem yapılabilecek.

ÖN ÖDEMELİ KART NEDİR?

Ön ödemeli kart, bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek kalmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar harcama yapmasını sağlar. Kredi kartı ve banka kartında olduğu gibi bu kartlarda da kart numarası ve güvenlik kodu bulunur, POS cihazlarında kullanılabilir. Banka kartı ya da kredi kartı geçerli olan işyerlerinin tamamında kullanılabilir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kartı, 1 Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti - Son Dakika Ekonomi


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