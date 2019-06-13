Kredi kartı taksit sayılarında yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Düzenleme ile kredi kartı taksitlendirme süresi mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında 9 aydan 12 aya çıkarıldı. BDDK ayrıca kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verdi. Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde de değişikliğe gidildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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