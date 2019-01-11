Son Dakika Haberleri: Kredi Kartı Taksit Sürelerine Düzenleme

Kredi Kartı Taksit Sürelerine Düzenleme

39 dakika önce

Kredi kartı ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak belirlenecek.

Kredi Kartı Taksit Sürelerine Düzenleme, System.String[]
Kredi kartı ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak belirlenecek.

'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, alım sonrası belli ücret mukabilinde borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelenmesi de dahil olmak üzere kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ve nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenecek. Ayrıca düzenlemeyle, 'Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez' hükmü de yürürlükten kaldırıldı.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:14 Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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