Kredi Kartında Taksit Sayısı Yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bazı ürün ve hizmet alımlarında kredi kartına yapılan taksit sayısının yükseltildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan yapılan açıklamada, "11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

