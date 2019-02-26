Son Dakika Haberleri: Kredi Kartında Taksit Sayısı Yükseltildi

Kredi Kartında Taksit Sayısı Yükseltildi

13 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bazı ürün ve hizmet alımlarında kredi kartına yapılan taksit sayısının yükseltildiğini duyurdu.

Kredi Kartında Taksit Sayısı Yükseltildi, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bazı ürün ve hizmet alımlarında kredi kartına yapılan taksit sayısının yükseltildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan yapılan açıklamada, "11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Deplasmanda Beşiktaş'la 3-3 Berabere Kaldı Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi

Son Dakika! Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 6 Aydan 12 Aya Çıkarıldı SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 11:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kredi Kartında Taksit Sayısı Yükseltildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]