Kredi kartından alınan komisyona sınırlama
1 saat önce
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor.
(İHA)
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