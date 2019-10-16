Son Dakika Haberleri: Kredi kartından alınan komisyona sınırlama
Son Dakika Güncel Kredi kartından alınan komisyona sınırlama

Kredi kartından alınan komisyona sınırlama

1 saat önce

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.

Kredi kartından alınan komisyona sınırlama, System.String[]

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor.

(İHA)

Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon oranı sınırlandı
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