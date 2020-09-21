Kredi kartından hayvan yemi alınan emekli, dolandırıcıların yakalanmasını bekliyor - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Mehmet Öztürk, kredi kartı bilgilerini ele geçiren ve telefon numarasını değiştiren dolandırıcıların kartından 15 bin liralık alışveriş yaptığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öztürk, AA muhabirine, GSM firmasına herhangi bir talepte bulunmamasına karşın 2 Eylül'de cep telefonu numarasının değiştirildiğini anlattı.

Numara değişikliğini cep telefonuyla aradığı yakınlarının uyarısıyla fark ettiğini, GSM firmasına başvurduğunu ve eski numarasının verildiğini aktaran Öztürk, ardından telefonuna gelen mesajla, kredi kartından 15 bin liralık büyükbaş hayvan yemi alındığını öğrendiğini dile getirdi.

Öztürk, şunları söyledi:

"Böyle bir malzeme almadım. Emekliyim ve halen marangozluk yapıyorum. Hiçbir talepte bulunmadan, evrak bile alınmadan numaramın değişmesine anlam veremedim. İnşallah adalet yerini bulur ve başka insanlar da dolandırılmaz. Bunların bir şebeke olduğunu düşünüyorum. Başkalarının başına gelmesin istiyorum. Bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulundum."

Öztürk'ün avukatı Hakan Çalı, müvekkilinin cep telefonu numarasının değişmesi için GSM şirketine kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların üç kez başvurduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Müvekkilinin kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını düşündüklerini belirten Çalı, "Organize bir suç şebekesi olduğunu düşünüyoruz. Biz gerekli evrakları savcılığa verdik. Başka mağdurlar da var. Bu şebeke üyelerinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Soruşturma

Öte yandan, suç duyurusunun ardından polis, kredi kartının kullanıldığı firmanın yetkilisinin ifadesine başvurdu.

Uşak'tan aradığını söyleyen kişinin 30 bin liralık alışveriş karşılığında ödemeyi iki kredi kartıyla mail order yöntemiyle yaptığını, iş yerine gelen bir nakliye firmasıyla malzemeyi gönderdiğini öne süren firma yetkilisi, aynı kişilerin kendisinden bir miktar daha malzeme aldığını ve bunun parasını ödemediğini, bu nedenle kendisinin de şikayetçi olduğunu bildirdi.