Kredi kartını çalıp böyle alışveriş yaptılar - Son Dakika
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Kredi kartını çalıp böyle alışveriş yaptılar

23.03.2022 15:16
Kredi kartını çalıp böyle alışveriş yaptılar

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki yankesici bir kişinin kredi kartını çaldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki yankesici bir kişinin kredi kartını çaldı. Kredi kartını kullanarak kiraladıkları araca yakıt alıp, AVM'den alışveriş yapan iki şüpheli, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Alınan bilgilere göre, H.K. adlı bir kişinin kredi kartı, 6 Mart'ta yankesiciler tarafından çalındı. Kredi kartının çalındığını banka hesabındaki anormal para trafiğinden fark eden H.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen polis, kartla farklı yerlerde alışveriş yapıldığını belirledi. Şüpheli şahısların yakalanması için derhal kapsamlı inceleme başlatan emniyet ekipleri, yankesicilerin H.K.'nın yanına yaklaşarak çaldıkları kredi kartıyla 24 saatte 2 bin 875 lira harcama yapıldığını belirledi.

Yankesicilerin alışveriş yaptıkları güzergahta bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Eşkal bilgileri doğrultusunda yapılan çalışmalarda, faillerin son olarak kiralık bir araçla akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları ve AVM'deki bir dükkandan alışveriş yaptıkları belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.A.(21) ve yabancı uyruklu A.A.C.(21) önceki gün Bağcılar'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyette yapılan sorgusunda, "yaralama", "yağma" ve "uyuşturucu madde kullanımı" gibi suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "yankesicilik" ve "banka kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, Türkiye'de oturma izni bulunmayan ve vizesi olmayan yabancı uyruklu A.A.C. hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. - İSTANBUL

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Kredi Kartı, alışveriş, İstanbul, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kredi kartını çalıp böyle alışveriş yaptılar - Son Dakika


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