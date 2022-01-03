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Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı - Son Dakika

Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı

03.01.2022 09:06

Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtıİSTANBUL Esenyurt'ta müşteri gibi markete giren bir şahıs, kredi kartını uzatarak aldıklarının parasını ödemek istedi.

Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı

İSTANBUL Esenyurt'ta müşteri gibi markete giren bir şahıs, kredi kartını uzatarak aldıklarının parasını ödemek istedi. Market sahibinin arkasında duran pos cihazına dönmesini fırsat bilen hırsız, tezgahın üzerinde duran cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın koşarak uzaklaştığını gören market sahibi ne yapacağını bilemezken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre müşteri gibi markete giren bir şahıs, birkaç ürün aldıktan sonra market sahibine parasını ödemek için kredi kartını uzattı. Şahıstan şüphelenmeyen market sahibi, arkasına dönerek pos cihazından ödeme almaya çalıştı. Market sahibi Necmettin Baltacı'nın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız ise tezgah üzerinde duran cep telefonunu alarak koşmaya başladı. Hırsızın koşarak uzaklaştığı o anlarda ne ile karşılaştığını anlayamayan Baltacı, adeta donakaldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden Baltacı, şahsın arkasından koşsada hızlıca marketten çıkan hırsız, sokakta bulunan arabasına binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ben 65 yaşında ekmek parası için çalışıyorum"

Yaşanan hırsızlığı anlatan market sahibi Necmettin Baltacı, "Markete müşteri gibi giren şahıs benden önce gazoz, ardından meyve suyu istedi. Bunları verdikten sonra bana kredi kartını uzattı. Ben yazar kasaya döndüğüm sırada tezgahın üzerinde duran telefonumu alarak kaçmaya başladı ve sokaktaki bir arabaya binerek gitti. Bu durumun üstüne çok şaşırdım ve kanım dondu. Hırsızlara söylemek istediğim şey ise çalışmaları gerektiğidir. Ben 65 yaşında emekli bir insanım ve torunlarıma, çocuklarıma ekmek götürmek için her sabah dükkanımı erkenden açıyorum. Herkes çalışırsa hırsızlık olmaz" dedi.

Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı

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Esenyurt, Market, Kredi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı - Son Dakika


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