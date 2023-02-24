Kredi kartının limiti doldu, bankaya gittiğinde dolandırıldığını öğrendi - Son Dakika
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Kredi kartının limiti doldu, bankaya gittiğinde dolandırıldığını öğrendi

24.02.2023 14:09
Kredi kartının limiti doldu, bankaya gittiğinde dolandırıldığını öğrendi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da ikamet bir şahıs, kredi kartının limitinin dolması üzerine bankaya gitti.

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da ikamet bir şahıs, kredi kartının limitinin dolması üzerine bankaya gitti. Banka görevlisinden bilgi alan şahıs, evlilik planları yaptığı kadın tarafından dolandırıldığını anladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yaşayan emekli İ.K., evlenme hayali kurduğu A.D. ile tanıştı. Bir süre İ.K. ile birliktelik yaşayan A.D., 'Maaşını çekmeye gideceğim' diyerek evden ayrıldı. İddialara göre A.D., gece saatlerinde 40 bin TL ile çok sayıda ziynet eşyası ve döviz alarak kayıplara karıştı. Bir alışveriş sırasında kredi kantını kullanmak isteyen İ.K., kredi kartında bakiye olmadığını öğrenince bankaya müracaat etti. Bankada gişedeki görevliye yaşadığı durumu anlatan İ.K., kredi kartının limitinin dolduğunu ve birliktelik yaşadığı kadın tarafından dolandırıldığı anladı. Ardından dolandırılan İ.K., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne giderek evlilik vaadiyle bir süredir birliktelik yaşadığı ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.D.'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kayıplara karışan A.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kredi kartının limiti doldu, bankaya gittiğinde dolandırıldığını öğrendi - Son Dakika

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