Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi - Son Dakika
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Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi

6 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.

Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Bu kapsamda, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,

TC kimlik kartı bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler yer alıyor.

50 bin liraya kadar olan borçlar için kullanılacak

Kovid-19 ile mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.

Söz konusu vergi türleri, yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat esaslı katma değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi.

Ayrıca Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasına ait banka kartları ile vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası gibi ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün hale getirildi.

İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden haftanın her günü 02.00-23.45 saatlerinde kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapılabiliyor.

Mücbir sebep sorgulaması imkanı

Öte yandan, Başkanlığın internet sitesinde yer alan bir başka duyuruya göre, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması imkanı sağlandı.

Söz konusu bilgiye, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak "Bilgilerim" başlığından erişilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:18 Kaynak: AA

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