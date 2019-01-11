Son Dakika Haberleri: Kredi Kartıyla Televizyon Alımlarında Taksit Sınırı Artırıldı

Kredi Kartıyla Televizyon Alımlarında Taksit Sınırı Artırıldı

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan...

Kredi Kartıyla Televizyon Alımlarında Taksit Sınırı Artırıldı, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi
kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik
sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarih
ve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve
yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3
bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya
çıkarılmıştır."

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Ürün veya Hizmet Grubu Mevcut Durum
Genel taksit sınırı 12 ay
Elektronik eşya alımları

(Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)		 3 ay
Bilgisayar alımları 6 ay
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay
Taşımacılık ile ilgili harcamalar 6 ay
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Fiyatı 3.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları 9 ay
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay
Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay
Vergi ödemeleri 9 ay
Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar 9 ay
Sağlık ürünü alımları 9 ay
Elektrikli eşya

(Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.)		 12 ay
Eğitimle ilgili harcamalar 12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar 0
Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar 0
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar 0
Yurt dışında yapılan harcamalar 0
Yemek alımı 0
Gıda alımı 0
Alkollü içecek alımı 0
Akaryakıt alımı 0
Kozmetik alımı 0
Ofis malzemesi alımı 0
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0
Kurumsal kredi kartları

(Tüm ürün ve hizmet grupları dahil)		 9 ay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:08 Kaynak: AA

TV, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:37:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kredi Kartıyla Televizyon Alımlarında Taksit Sınırı Artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]