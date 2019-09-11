Son Dakika Haberleri: Kredi kartlarını kopyalayan hacker tutuklandı
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Kredi kartlarını kopyalayan hacker tutuklandı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gelen bir şikayet üzerine yaptığı çalışmada başkalarına ait kredi kartını kopyalayarak kullanan 1 şüpheliyi yakaladı.

Kredi kartlarını kopyalayan hacker tutuklandı, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gelen bir şikayet üzerine yaptığı çalışmada başkalarına ait kredi kartını kopyalayarak kullanan 1 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 20 yaşındaki F.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ettiği iki ayrı adreste ve aracında yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerde yapılan ön inceleme sonrasında F.Y.'nin mesajlaşma programında hacker gruplarında tanıştığı bir kişiden vatandaşlara ait kredi kartı bilgileri aldı ve bu bilgilerle başka şahıslara ait araçlara sigorta yaptırmak suretiyle zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Siber Suçlarla Mücadele, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
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