"Kredi kartlı" hırsızlık şebekesine gözaltı

GAZİOSMANPAŞA'da kredi kartı kullanarak kapı dillerini düşürdükleri evleri soyduğu belirlenen şebeke üyeleri yakalandı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta, 11 Mayıs'ta 2'si kadın 4 kişi, bir apartmana girdi. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalıştı. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi. Vefa Sokak'ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullandı. Girdikleri dairede para ve ziynet eşyası çalan şebeke taksiyle uzaklaştı. Ev sahibi hırsızlığı anlayınca polise başvurdu. Çalışma başlatan polis hırsızlığın gerçekleştiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.