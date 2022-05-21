"Kredi kartlı" hırsızlık şebekesine gözaltı - Son Dakika
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"Kredi kartlı" hırsızlık şebekesine gözaltı

21.05.2022 12:03
"Kredi kartlı" hırsızlık şebekesine gözaltı

GAZİOSMANPAŞA'da kredi kartı kullanarak kapı dillerini düşürdükleri evleri soyduğu belirlenen şebeke üyeleri yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da kredi kartı kullanarak kapı dillerini düşürdükleri evleri soyduğu belirlenen şebeke üyeleri yakalandı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta, 11 Mayıs'ta 2'si kadın 4 kişi, bir apartmana girdi. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalıştı. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi. Vefa Sokak'ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullandı. Girdikleri dairede para ve ziynet eşyası çalan şebeke taksiyle uzaklaştı. Ev sahibi hırsızlığı anlayınca polise başvurdu. Çalışma başlatan polis hırsızlığın gerçekleştiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 hırsızdan Murat K.'nın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan Murat K. (25), emniyetteki ifadesinde suç ortaklarının Faruk T. (40), Tuğçe T. (22) ve Havvanur T. (19) olduğunu söyledi.Yapılan incelemede Murat K.'nın 7, Faruk T.'nin 21, Tuğçe T.'nin 6, Havvanur T.'nin ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi. Yapılan operasyonla Havvanur T., Faruk T. de yakalanırken Tuğçe T.'yi arama çalışmaları devam ediyor.Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
Kredi kartlı hırsızlık şebekesine gözaltı
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İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular Ülke genelinde birçok kişiyi dolandıran 'Escort' şebekesinin 11 üyesi tutuklandı Ülke genelinde birçok kişiyi dolandıran 'Escort' şebekesinin 11 üyesi tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kredi kartlı' hırsızlık şebekesine gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kredi kartlı" hırsızlık şebekesine gözaltı - Son Dakika
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