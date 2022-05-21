KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI

21.05.2022 18:01

GAZİOSMANPAŞA'da kredi kartı kullanarak kapı dillerini düşürdükleri evleri soyduğu belirlenen şebeke üyeleri yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da kredi kartı kullanarak kapı dillerini düşürdükleri evleri soyduğu belirlenen şebeke üyeleri yakalandı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta, 11 Mayıs'ta 2'si kadın 4 kişi, bir apartmana girdi. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalıştı. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi. Vefa Sokak'ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullandı. Girdikleri dairede para ve ziynet eşyası çalan şebeke taksiyle uzaklaştı. Ev sahibi hırsızlığı anlayınca polise başvurdu. Çalışma başlatan polis hırsızlığın gerçekleştiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 hırsızdan Murat K.'nın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan Murat K. (25), emniyetteki ifadesinde suç ortaklarının Faruk T. (40), Tuğçe T. (22) ve Havvanur T. (19) olduğunu söyledi.

Yapılan incelemede Murat K.'nın 7, Faruk T.'nin 21, Tuğçe T.'nin 6, Havvanur T.'nin ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi. Yapılan operasyonla Havvanur T., Faruk T. de yakalanırken Tuğçe T.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI
KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI
KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI
KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Kredi Kartı, Sarıgöl, Kredi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:36 Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:14:39. #1.11#
SON DAKİKA: KREDİ KARTLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement