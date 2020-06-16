Kredi Kayıt Bürosu ve Azerbaycan Kredi Bürosu iş birliğine gitti - Son Dakika

Kredi Kayıt Bürosu ve Azerbaycan Kredi Bürosu iş birliğine gitti

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Azerbaycan tüketicilerinin kredi skorunu öğrenmeleri için Azerbaycan Kredi Bürosu ile "Bireysel Kredi Skor Modeli Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

Kredi Kayıt Bürosu ve Azerbaycan Kredi Bürosu iş birliğine gitti, System.String[]

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Azerbaycan tüketicilerinin kredi skorunu öğrenmeleri için Azerbaycan Kredi Bürosu ile "Bireysel Kredi Skor Modeli Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

KKB'den yapılan açıklamaya göre, proje ile tüketicilerin geçmiş kredi ödeme performansı ve kredi kullanım alışkanlıkları üzerinden hesaplanacak olan kredi notu ile Azerbaycan bankaları ve finans kuruluşlarının kredi kararlarını daha objektif, hızlı ve doğru bir şekilde vermeleri sağlanacak.

Proje kapsamında bireysel kredisi olan gerçek kişilerin kredi ödeme performansı, kredili çalışma alışkanlıkları, demografik bilgileri ve diğer kredi bürosu kriterlerine göre kişinin gelecek 12 ay içerisinde bireysel kredisini geri ödememe riski tahmin edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKB ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, Azerbaycan Kredi Bürosu ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen Azerbaycan Bireysel Kredi Skor Modeli Geliştirme projesinin KKB'nin ilk yurt dışı projesi olduğunu aktardı.

Kaya, "Bu proje ile Azerbaycan tüketicilerinin portföy risklerinin kontrol edilerek iş hacminin artırılmasını ve karar verme süreçlerinin otomatize edilerek maliyetlerin düşürülmesini amaçlarken aynı zamanda kredi kuruluşlarının vereceği risk kararlarının da rasyonel ve standart hale getirilmesini hedefledik." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kredi Kayıt Bürosu ve Azerbaycan Kredi Bürosu iş birliğine gitti - Son Dakika Ekonomi

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