Kredi kullanımında denetim artıyor
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Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:57
CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Psikiyatrist Onur Okan Demirci: İnsanlar sosyal medyada ilkel beyin' ile hareket ediyor. Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı