Son Dakika Haberleri: Kredi kullanımında denetim artıyor
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Kredi kullanımında denetim artıyor

40 dakika önce

Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:57 
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