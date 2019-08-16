Kredi kullanımında denetim artıyor

Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Psikiyatrist Onur Okan Demirci: İnsanlar sosyal medyada ilkel beyin' ile hareket ediyor.

Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?