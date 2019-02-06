Kredi maliyetleri otomotiv sektörünü zorluyor

Türkiye'de otomotiv iç pazarı 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken Avrupa'daki yavaşlama da sektörü tehdit ediyor.

Türkiye'de otomotiv iç pazarı 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken Avrupa'daki yavaşlama da sektörü tehdit ediyor. Sektör temsilcileri çözüm için krediye ulaşmanın kolaylaşması ve vadelerin uzamasını istiyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut

Banka, Dosya Masrafından Alınan Faizi Tüketiciye Geri Ödeyecek

Kopyalanan Kimlik Bilgileri, Samsunlu Balıkçının Hayatını Kararttı

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü