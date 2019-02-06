Son Dakika Haberleri: Kredi maliyetleri otomotiv sektörünü zorluyor

Kredi maliyetleri otomotiv sektörünü zorluyor

57 dakika önce

Türkiye'de otomotiv iç pazarı 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken Avrupa'daki yavaşlama da sektörü tehdit ediyor.

Kredi maliyetleri otomotiv sektörünü zorluyor, System.String[]
Türkiye'de otomotiv iç pazarı 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken Avrupa'daki yavaşlama da sektörü tehdit ediyor. Sektör temsilcileri çözüm için krediye ulaşmanın kolaylaşması ve vadelerin uzamasını istiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:25 

Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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