Kredi maliyetleri otomotiv sektörünü zorluyor
57 dakika önce
Türkiye'de otomotiv iç pazarı 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken Avrupa'daki yavaşlama da sektörü tehdit ediyor.
Türkiye'de otomotiv iç pazarı 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken Avrupa'daki yavaşlama da sektörü tehdit ediyor. Sektör temsilcileri çözüm için krediye ulaşmanın kolaylaşması ve vadelerin uzamasını istiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:25
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
Banka, Dosya Masrafından Alınan Faizi Tüketiciye Geri Ödeyecek
Kopyalanan Kimlik Bilgileri, Samsunlu Balıkçının Hayatını Kararttı
Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü