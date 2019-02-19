Kredi tahsisinde talep edilen zorunlu belge sayısı arttı
13 dakika önce
Bankaların 500 milyon TL ve üzeri kredi müşterilerinden kredi tahsis aşamasında talep edecekleri zorunlu belge düzeninde değişiklik yapıldı.
Bankaların 500 milyon TL ve üzeri kredi müşterilerinden kredi tahsis aşamasında talep edecekleri zorunlu belge düzeninde değişiklik yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:35
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