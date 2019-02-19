Son Dakika Haberleri: Kredi tahsisinde talep edilen zorunlu belge sayısı arttı

Kredi tahsisinde talep edilen zorunlu belge sayısı arttı

13 dakika önce

Bankaların 500 milyon TL ve üzeri kredi müşterilerinden kredi tahsis aşamasında talep edecekleri zorunlu belge düzeninde değişiklik yapıldı.

Kredi tahsisinde talep edilen zorunlu belge sayısı arttı, System.String[]
Bankaların 500 milyon TL ve üzeri kredi müşterilerinden kredi tahsis aşamasında talep edecekleri zorunlu belge düzeninde değişiklik yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:35 

Ekonomi
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