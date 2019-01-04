Kredi talebindeki azalış devam edecek
2 saat önce
TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde "2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir" ifadesine yer verildi.
TCMB
'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde "2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir" ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30
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