KREDİ VAADİYLE YÜZLERCE EMEKLİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON (1)

İSTANBUL merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık