Kredi ve burs sonuçları açıklandı

2019-2020 öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecekler.



2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursu 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1.650 lira olarak uygulanacak. - ANKARA