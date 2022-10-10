Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor

Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracı kullanan kişiyi görünce tebessüm etti

Torba yasanın içinde bulunan ve 10 milyon kişiyi ilgilendiren sicil affıyla ilgili düzenlemenin kısa süre içinde hayat geçirilmesi bekleniyor.

ANA PARA VE TAKSİT ÖDEMESİ 1 EKİM'DEN SONRA OLANLAR FAYDALANACAK

EYT mağdurları, asgari ücretle çalışanlar ve öğrenciler mecliste görüşülen torba yasadaki maddelerin hayata geçmesini beklerken çok sayıda kişiyi ilgilendiren sicil affı düzenlemesi de gündeme geldi.Sicil affından 10 milyon kişinin etkileneceği ifade edilirken düzenleme kapsamında borcunu kapatan kişiler kara listeden çıkacak.

Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek. Bu kapsamda borcu olan kişilerin ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi ya da yapılandırması gerekiyor.