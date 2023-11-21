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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilecek - Son Dakika

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında bulunan asansörlere karekod yerleştirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı. Karekodlar sayesinde öğrenciler, asansörlerin tipi, bakım zamanı gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek. Ayrıca, yurtlardaki asansörlerin güvenlik önlemleri de düzenli olarak kontrol edilmekte ve bakımları yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilecek
21.11.2023 - 11:57,  Güncelleme: 12:01
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilmesinin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında bulunan asansörlerin bakımlarına ilişkin "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor" dedi.

Bakan Bak, yurtlarda asansör sözleşmelerinin de mercek altına alındığını belirterek, Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişinin tutuklandığını söyledi. Bak, "İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Kasapoğlu, Güvenlik, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilecek - Son Dakika
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