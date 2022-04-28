"Kredi vereceğiz" vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
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"Kredi vereceğiz" vaadiyle dolandırıldı

28.04.2022 18:54
"Kredi vereceğiz" vaadiyle dolandırıldı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu sahte banka görevlileri tarafından 9 bin 490 lira dolandırıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu sahte banka görevlileri tarafından 9 bin 490 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk B. isimli şahıs, sosyal medya üzerinde gördüğü "anında kredi veriyoruz" bağlantısına tıkladı. Ufuk B. ile irtibata geçen ve kendilerini banka kredi servis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, şahsın T.C. kimlik numarasını alarak çekmek istediği kredinin onaylandığını, üst limiti 30 bin liraya yükseltmek isteyip istemediğini sordu. Ufuk B'nin cep telefonuna onay bildirimi atan zanlılar, bildirimin onaylanması üzerine Ufuk B.'nin hesabından başka bir hesaba 9 bin 490 lira para transferi gerçekleştirdiler. Transferin ardından kendisini arayan numaralara ulaşamayan kredi dolandırıcılık mağduru Ufuk B. olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Ufuk B.'nin şikayeti üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı İspanya'da 94 milyar avroluk banka kredisinin batma riski var İspanya'da 94 milyar avroluk banka kredisinin batma riski var

Tekirdağ, Banka, Medya, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kredi vereceğiz' vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kredi vereceğiz" vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
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