Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Konya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Konya'yı ziyaret etti

22.08.2022 12:40
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Konya'yı ziyaret etti

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan yüzlerce genç, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Konya'yı tercih etti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan yüzlerce genç, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Konya'yı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması üzerine 15 Temmuz'dan bu yana 1750 genç Konya'ya geldi.

Kendileri için özel olarak hazırlanan Fahrünnisa Hatun Öğrenci Yurdu'na gelen ve burada görevli personel tarafından karşılanan gençler, birbirleriyle tanıştı, odalarına yerleşti.

Konaklama imkanından faydalanan gençlerden Sultan Tamer, AA muhabirine, Niğde'den geldiğini, bir sonraki durağının İstanbul olacağını söyledi.

Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşliği simgeleyen Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı'nı ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini aktaran Tamer, "Konaklama süresinin 5 güne çıkması iyi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel aktivitelerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"Uygulama çok güzel, çok memnunuz"

Şanlıurfa'dan gelen İlyas Filiz de belirli illerdeki üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına girdiklerini, bu sırada Bakanlığın sağladığı imkanla kentleri de gezme fırsatı bulduklarını belirtti.

Bu uygulamayla gelecek yıl daha çok şehir gezmek istediklerini anlatan Filiz, şunları söyledi:

"Umarım barınma süresi daha da yükselir. Uygulama çok güzel, çok memnunuz. Uygulamanın maddi olarak bütçemize büyük katkısı oldu. Şanlıurfa'dan Karaman'a geçtik, orada BESYO mülakatlarına girdik. Sonra sınavlar için Konya'ya geldik, gelmişken bir de turistik amaçlı gezmek istedik. Mardin, Kayseri, İzmir'e de gideceğiz. Uygulamanın bize en güzel etkisi gittiğimiz şehirlerde rahatça geziyoruz."

Muhammet Doğan Selver de uygulamanın kendilerine ekonomik açıdan büyük katkı sağladığını, 3 gün olan barınma süresinin 5 güne çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Bu uygulamanın devam etmesini istediklerini dile getiren Selver, "Barınma süresi uzun olsa daha çok gezmiş oluruz. Şehirlerimizi gezmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Konya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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