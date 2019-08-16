Son Dakika Haberleri: Kredide aslan payı kurumsalın
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Kredide aslan payı kurumsalın

44 dakika önce

Bankacılık sektörünün yılın ilk yarısındaki bilançosu belli oldu.

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Bankacılık sektörünün yılın ilk yarısındaki bilançosu belli oldu. Sektörün gerçekleştirdiği 145 milyar TL'lik kredi artışının 119 milyar TL'si 'büyük'lere gitti.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:57 
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