Kredide aslan payı kurumsalın

Bankacılık sektörünün yılın ilk yarısındaki bilançosu belli oldu.

Bankacılık sektörünün yılın ilk yarısındaki bilançosu belli oldu. Sektörün gerçekleştirdiği 145 milyar TL'lik kredi artışının 119 milyar TL'si 'büyük'lere gitti.

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