Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu
35 dakika önce
2019'un ilk çeyreğinde 121 milyar lira artan kredilerde aslan payını ticari krediler aldı.
2019'un ilk çeyreğinde 121 milyar lira artan kredilerde aslan payını ticari krediler aldı. Toplam kredi stoku içinde 'ticari' payı yüzde 80'e yükseldi. (Ece Ceyhun
)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:28
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