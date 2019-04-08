Son Dakika Haberleri: Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu

Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu

35 dakika önce

2019'un ilk çeyreğinde 121 milyar lira artan kredilerde aslan payını ticari krediler aldı.

Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu, System.String[]
2019'un ilk çeyreğinde 121 milyar lira artan kredilerde aslan payını ticari krediler aldı. Toplam kredi stoku içinde 'ticari' payı yüzde 80'e yükseldi. (Ece Ceyhun)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:28 

Ekonomi
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