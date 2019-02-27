Krediler; ticari ve bireysele akacak
1 saat önce
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, büyük proje finansmanlarının daraldığını, para akışının ticari ve tüketici ihtiyaçlarına yöneleceğini söyledi.
Garanti Bankası
Genel Müdürü Fuat Erbil
, büyük proje finansmanlarının daraldığını, para akışının ticari ve tüketici ihtiyaçlarına yöneleceğini söyledi. (Ece CEYHUN)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:50
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