Son Dakika Haberleri: Krediler; ticari ve bireysele akacak

Krediler; ticari ve bireysele akacak

1 saat önce

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, büyük proje finansmanlarının daraldığını, para akışının ticari ve tüketici ihtiyaçlarına yöneleceğini söyledi.

Krediler; ticari ve bireysele akacak, System.String[]
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, büyük proje finansmanlarının daraldığını, para akışının ticari ve tüketici ihtiyaçlarına yöneleceğini söyledi. (Ece CEYHUN)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:50 

Erbil, Garanti Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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