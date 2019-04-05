Son Dakika Haberleri: Kredilerde standartlar gevşeyecek

Kredilerde standartlar gevşeyecek

47 dakika önce

TCMB anketi ikinci çeyrekte işletme ve bireysel kredi talebinde artış görüleceğini; konut ve taşıt kredisi talebinde ise azalışın devam edeceğini ortaya koydu.

Kredilerde standartlar gevşeyecek, System.String[]
TCMB anketi ikinci çeyrekte işletme ve bireysel kredi talebinde artış görüleceğini; konut ve taşıt kredisi talebinde ise azalışın devam edeceğini ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:01 

TCMB, Ekonomi
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