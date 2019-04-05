Kredilerde standartlar gevşeyecek
47 dakika önce
TCMB anketi ikinci çeyrekte işletme ve bireysel kredi talebinde artış görüleceğini; konut ve taşıt kredisi talebinde ise azalışın devam edeceğini ortaya koydu.
TCMB
anketi ikinci çeyrekte işletme ve bireysel kredi talebinde artış görüleceğini; konut ve taşıt kredisi talebinde ise azalışın devam edeceğini ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:01
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