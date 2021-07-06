Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair... - Son Dakika

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair...
06.07.2021 11:10
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Resmi Gazete
Gazete, Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
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