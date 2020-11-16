Kredili konut satışları Ekim'de yüzde 49.3 azaldı

Faizlerdeki genel yükselişe bağlı olarak, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Ekim'de yıllık bazda yüzde 49.3 düşerek 25 bin 566 düzeyine geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 21.4 düzeyinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim'de toplam konut satışları da yıllık bazda yüzde 16.3 azalarak 119 bin 574'e geriledi.

Türkiye genelinde ilk kez satılan konut sayısı da aynı dönemde yüzde 26.3 azalarak 36 bin 976'ya gerilerken, ikinci el konut satışları da yüzde 10.8 azalarak 82 bin 598'e düştü.Buna karşılık, önceki aylarda büyük ölçüde artan kredili satışların da etkisiyle, Ocak-Ekim döneminde toplam konut satışları yüzde 27 artışla 1 milyon 280 bin 852 adete yükseldi.Ocak-Ekim döneminde ipotekli konut satışı yüzde 124.2 artarak 534 bin 256 adete, diğer satış türlerinde ise yüzde 3.0 azalarak 746 bin 596'ya geriledi.Bu dönemde ilk kez satılan konutlar yüzde 2.3 artarak 396 bin 184 adete, ikinci el konut satışları da yüzde 42.5 artarak 884 bin 668 adete yükseldi.Yabancılara yapılan konut satışları da Ekim'de yıllık bazda yüzde 23.1 artarak 5 bin 258'e yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında Ekim'de ilk sırayı 2 bin 458 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 928 konut satışı ile Antalya , 347 konut satışı ile Ankara , 187 konut satışı ile Yalova ve 186 konut satışı ile Bursa izledi.Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 azalarak 31 bin 423'e geriledi.

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 909 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 849 konut ile İran, 400 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Afganistan ve 213 konut ile Kazakistan izledi. (Grafik - Tablo)