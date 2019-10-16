Son Dakika Haberleri: Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi
Son Dakika Ekonomi Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi

Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi

1 saat önce

Başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sektörünün ipotekli konut kredileri faizlerini büyük ölçüde düşürdüğü Eylül ayında kredi konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 yükseldi.

Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi, System.String[]

Başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sektörünün ipotekli konut kredileri faizlerini büyük ölçüde düşürdüğü Eylül ayında kredi konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışlarının toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 8.9 düzeyinden yüzde 39.4 düzeyine yükseldi.


Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:15 Kaynak: DHA
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