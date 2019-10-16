Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

Başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sektörünün ipotekli konut kredileri faizlerini büyük ölçüde düşürdüğü Eylül ayında kredi konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışlarının toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 8.9 düzeyinden yüzde 39.4 düzeyine yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 15.4 artarak 146 bin 903 adete yükseldi. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut ve yüzde 15.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 906 konut ve yüzde 10.1 pay ile Ankara , 8 bin 830 konut ve yüzde 6.0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan , 75 konut ile Şırnak oldu.

TÜİK verilerine göre Eylül'de toplam 57 bin 811 adet konut kredili satıldı. Kredili satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut ve yüzde 15.1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içinde kredili satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.2 azalarak 89 bin adete geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51 bin 393 adete geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 artışla 95 bin 510 adete çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 25.6 azalarak 4 bin 177'ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1,924 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya , 239 konut satışı ile Ankara, 213 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi. (Grafik)

- İstanbul