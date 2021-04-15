Kredili konut satışları Mart'ta yüzde 49.7 geriledi

Türkiye genelinde "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Mart ayında yıllık bazda yüzde 49.7 azalarak 21 bin 815 adete ve ilk üç aylık döneminde yüzde 63.5 azalışla 47 bin 216 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ipotekli satışların Mart ayındaki toplam konut satışları içinde payı yüzde 19.6 olarak gerçekleşti.