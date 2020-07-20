Kredili konut satışları mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika

Kredili konut satışları mobilya sektörünü hareketlendirdi

Kredili konut satışları ve düğün sezonunun başlaması, Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde satışlara olumlu yansıdı.

Kredili konut satışları ve düğün sezonunun başlaması, Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde satışlara olumlu yansıdı.

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İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla durgun bir dönem geçiren sektörün, normalleşme sürecine geçilmesiyle hareketliğini söyledi.

Konut kredisi faizlerinin düşmesinin piyasayı canlandırdığını vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü yılın ilk 6 ayını bitirdi, temmuz ayına girdik. Normalleşme sürecinde ülke genelinde düğünlerin yapılmasıyla sektörde canlılık başladı. Kredilerin düşmesinden sonra tüm illerde konut satışları da çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Tabii bununla birlikte yeni evlere yeni mobilya ihtiyacı oluyor. Hem düğünlerin pandemi sürecinin ardından başlaması hem de yaz sezonunun gelmesi, bahar aylarında yapılan temizliklerin bu aylara sarkması ile mobilya sektörüne canlılık geldi. Bununla birlikte Türkiye genelinde perakende satışları hızlandı. Yıl sonuna kadar bu seviyede satışlar devam ederse hem üreticiler hem mağazacılar hem de tüketiciler memnun olacak."

"İhracatımız da normal seviyeye gelmek üzere"

İç pazarda satışların çok iyi seyrettiğini dile getiren Ayhan, ihracatın da normal seviyeye gelmek üzere olduğunu anlattı.

Ayhan, salgın nedeniyle dış satımın azaldığı bölgelere ihracatın 2021'den itibaren artacağını öngördüklerine değinerek, "5-10 Ekim tarihlerinde İnegöl Mobilya Fuarı düzenlenecek. Bununla birlikte ihracat rakamları da artmaya başlayacaktır. Geçen yılın rakamını korursak, biraz üzerine koyarsak bir şey kaybetmemiş oluruz." diye konuştu.

Murat Erat, Türkiye, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kredili konut satışları mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika Ekonomi
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