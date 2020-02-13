Kredisini erken kapatan Turkcell, uzun vadeli finansmana yöneliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kredisini erken kapatan Turkcell, uzun vadeli finansmana yöneliyor - Son Dakika

Kredisini erken kapatan Turkcell, uzun vadeli finansmana yöneliyor

6 saat önce

Turkcell, 2015'te beş yabancı bankadan aldığı toplam 1 milyar ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart'ta, vadesinde altı ay önce kapatacağını açıkladı.

Kredisini erken kapatan Turkcell, uzun vadeli finansmana yöneliyor, System.String[]

Turkcell, 2015'te beş yabancı bankadan aldığı toplam 1 milyar ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart'ta, vadesinde altı ay önce kapatacağını açıkladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankalarıyla 2015 yılında imzaladığı anlaşma uyarınca altyapı yatırımlarında ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanmak üzere aldığı toplam 1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart'ta, nihai vadesinden altı ay önce kapatacak.

Turkcell, beş yıl vadeli krediyi, 2018 Haziran'dan bu yana yılda iki defa eşit taksit halinde ödüyordu. İlk dört taksiti ödenen kredinin, son iki ödemesi bulunuyordu.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde 330 milyon ABD doları bakiyesi kalan kredimizi vadesinden yaklaşık altı ay önce kapatıyoruz. Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız." dedi.

Turkcell olarak mevcutta yaklaşık dört yıl olan ortalama borçlanma vadelerini, işlemden sonra ortalama beş yıla taşımış olacaklarını söyleyen Yılmaz, "Turkcell Grubu finansman stratejimizde, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve likidite pozisyonumuzu güçlendirmeyi önceliklendirirken, ortalama borçlanma vademizi de beş yıl civarında tutmayı hedefliyoruz.

Uluslararası kabul görmüş bir gösterge olan Net Borç/FAVÖK oranında 2019 Eylül sonu itibarıyla açıklanan bilançomuzda 1,0x seviyesi ile sektörün en iyisi, dünyadaki en iyi oranlardan birine sahibiz. Kredi kapamasından sonra elimizde kalan nakit 2022 sonuna kadar finansman yatırım ihtiyacımızı karşılayacak yeterliliktedir. Bu işlemle, güçlü bilanço pozisyonumuzu ve etkin bilanço yönetimimizi bir kez daha kanıtlamış olduk" ifadelerini kullandı." diye konuştu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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