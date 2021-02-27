Krediyle aldığı büyükbaşları ahırda çıkan yangında öldü - Son Dakika
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Krediyle aldığı büyükbaşları ahırda çıkan yangında öldü

27.02.2021 18:21
Krediyle aldığı büyükbaşları ahırda çıkan yangında öldü

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir ahırda, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 18 büyükbaş yanarak, öldü.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir ahırda, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 18 büyükbaş yanarak, öldü. Ahırın sahibi Ömer Yayla (58), "Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hala duruyor" dedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde, Ömer Yayla'ya ait ahırda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Köye 500 metre uzaklıktaki ahırda çıkan yangın fark edilinceye kadar içerideki 18 büyükbaş yanarak, öldü.

'KREDİ ÇEKMİŞTİK, BORCUMUZ HALA DURUYOR'Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Ömer Yayla, "Bu sabah 04.00 sıralarında komşunun telefon etmesiyle bize ait olan ahırda yangın çıktığını öğrendim. 18 büyükbaşımız öldü. Sanırım hayvanların sobayı devirmesi, ahırın tamamen yanmasına sebep oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hayvanların yanmış bedenlerini toprağa gömdük. Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hala duruyor" dedi.

Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Oruçgüney ile birlikte olay yerine giderek, Ömer Yayla'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Ömer Yayla, Koyulhisar, Yangın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Krediyle aldığı büyükbaşları ahırda çıkan yangında öldü - Son Dakika

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