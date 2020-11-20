Krem kutusundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Krem kutusundan uyuşturucu çıktı

- Krem kutusundan uyuşturucu çıktı Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada krem kutusundan 178 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kadın şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

- Krem kutusundan uyuşturucu çıktı ELAZIĞ - Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada krem kutusundan 178 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kadın şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, Bingöl yolu polis uygulama noktasında gerçekleştirdiği kontroller sırasında ticari bir taksiyi durdurdu. İçerisindeki kadın müşteriden şüphelenen polis, çantasında arama yaptı. Şahsın çantasında bulunan krem kutusunun içinden 178 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli C.P., İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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