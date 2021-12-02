Krem kutusundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesindeki evde yapılan aramada, krem kutusuna gizlenen 464 uyuşturucu hap ile 52 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Silifke'de M.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramalarda, krem kutusuna gizlenen 464 uyuşturucu hap ile 52 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Mersin