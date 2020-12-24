Krema hareketlerini sanat eserine dönüştüren sergi; 14 Ocak'a kadar görülebilecek - Son Dakika

Berlinli sanatçı Anke Eilergerhard'ın Türkiye'deki ilk sergisi Resilience, minik krema hareketlerinden oluşan heykellerle sanatseverlerin dikkatini çekiyor. Beyoğlu'ndaki sanat galerisi Anna Laudel'de 30'dan fazla eserin yer aldığı sergi 14 Ocak'a görülebilecek.

İlk bakışta pastayı andıran ve minik krema hareketlerinin tekrarlarından oluşan rengarenk özgün heykellerin yer aldığı Berlinli sanatçı Anke Eilergerhard'a ait eserler, sanat galerisi Anna Laudel'de sergilenmeye devam ediyor. Heykel ve serigrafi dahil olmak üzere farklı türlerde 30'un üzerinde eserin görülebileceği serginin görülme tarihi alınan tedbirler kapsamında ziyaret saatlerinin değişmesi nedeniyle 14 Ocak'a kadar uzatıldı. Sanatçının 'pigmented polyorganosiloxan' isimli özel bir silikon malzeme ve porselen kullanarak ürettiği heykel serisi galerinin üç katında görülebiliyor. Adını Türkçe'de 'direnç-esneklik' anlamına gelen 'resilience' kelimesinden alan sergideki eserler, ne kadar yumuşak ve güçsüz görünse de sert ve güçlü.

"SANATÇI İÇİN MÜKEMMEL HEYKEL FORMU"

Silikon katmanlarını şekillendiren, mutfak objelerinin sıra dışı kullanımıyla oluşan sergi hakkında bilgi veren Galeri Asistanı Eda Etik, "Sanatçının Türkiye'deki ilk sergisi. Sergide minik bir krema hareketinin defalarca tekrarlandığını görüyorsunuz. Bu form sanatçı için mükemmel heykel formu olarak kabul ettiği, kendisinin çok hayran olarak yıllardır tekrarladığı bir şekil. Sergide de bunu farklı formlarda ve renklerde kullandığını görüyorsunuz. Başka malzemelerle karıştırılarak uygulandığını gördünüz. Özel silikonun yanı sıra aynı zamanda porselenler de çok yer alıyor. Onun dışında farklı paslanmaz çelik gibi kullanılan malzemeye zıt olan ikinci bir malzemeyi de silikonla bir araya getirerek kullandığını görüyorsunuz" diye konuştu.

ÖRNEK YAPI ZİYARETÇİLERİN DENEYİMİNE SUNULDU

Ziyaretçilerin eseri merakla incelediğini ve dokunma isteği oluşturduğunu dile getiren Etik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçının kullandığı minik krema formunu verdiği malzemenin bir örneğini rica ettik. İster istemez bu heykellere dokunmak istiyorsunuz. Eserleri korumak için biz de kendisinden böyle bir örnek rica ettik. Merak eden ziyaretçilerimiz dilerlerse örneğe dokunabiliyorlar. Göründüğü zaman krema gibi yumuşak geliyor ancak malzeme silikon olduğu için dayanıklı, sert ve aynı zamanda esnek bir malzeme."

EN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ 'ACIKIYORUZ' OLDU

Sanatçının Türkiye'deki ilk sergisi olduğu için, kendilerinin de geri dönüşlerin nasıl olacağı konusunda meraklı olduğunu hatırlatan Etik, "Şimdiye kadar aldığımız en olumsuz geri dönüş 'acıkıyoruz, yakında nerede, nasıl tatlı yeriz' oldu. Bunun dışında oldukça farklı bulundu ve ziyaretçiler sanatçının işçiliğine çok hayran kalarak galeriyi terk ediyorlar. Birkaç kez ziyarete gelenler de var. Gelenler fotoğraftakilerden daha farklı bulduklarını söylüyorlar. Heykelin fotoğraftaki hissiyle gelip gördüğünüzdeki hissi bambaşka" dedi.

ZİYARETÇİLER RANDEVU SİSTEMİYLE ALINIYOR

30'dan fazla eserin görüldüğü sergiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda ve randevu ile ziyaretçi kabul ettiklerini belirten Etik, "Pandemi nedeniyle randevu sistemiyle ziyaretçi kabulüne geçtik. Randevu almak isteyen, sergiyi gezmek isteyen ziyaretçiler öncelikle web sitesi üzerinden randevu oluşturuyorlar. Bunu 7/24 yapabiliyorlar. Arayıp randevu da alabilirler. Grup şeklinde ziyaretçi kabul edemiyoruz. Sosyal mesafe ve kişi sayısına uymamız gerekiyor. Galeri içerisinde fotoğraf çekimine herhangi bir problem yok ama en önemli ricamız eserlere dokunulmaması ve maskelerin çıkmaması" ifadelerini kullandı.

- Karaköse