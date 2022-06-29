KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

29.06.2022 09:06

Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezine Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısının ardından enkaza dönen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezine Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısının ardından enkaza dönen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e çıktığını, 36 kişinin de kayıp olduğunu belirtmişti.

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Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda Zelenskiy, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin vurulma anını paylaştı Zelenskiy, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin vurulma anını paylaştı
Kaynak: AA

alışveriş, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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