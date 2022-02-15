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Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası - Son Dakika

Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası

15.02.2022 14:14
Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, "Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı" yönündeki açıklamasını "Avrupa'da gerilimi kışkırtacak enformasyon kampanyası" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, " Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı" yönündeki açıklamasını "Avrupa'da gerilimi kışkırtacak enformasyon kampanyası" olarak nitelendirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiasını değerlendirdi.

Peskov, "Gerçekten tüm dünya bundan dolayı endişe içinde. Bu, Avrupa'da gerilimi tırmandırmak ve kışkırtmak yönünde görülmemiş enformasyon kampanyasından başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya ile güvenlik endişelerini tartışma isteğini ifade etmesi halinde, Avrupa'daki durumun daha sakin olacağına dikkati çeken Peskov, suçlamalar, diplomatları tahliyeler, elçiliklerdeki ekipmanları imha etmeyi ilan etmeler, telefon kablolarını kesme gibi eylemlerin, hiçbir şeye dayanmayan gösteri için yapılan "histeri" olduğunu ifade etti.

Rus askeri birliklerin geri dönmesi yeni bir şey değil

Rusya'da askeri birliklerin, tatbikatlarını tamamlandıktan sonra kalıcı konuşlandıkları yerlere geri döndüklerini her zaman söylediklerini hatırlatan Peskov, askerlerin batı ve güney bölgelerinden geri dönmesinin bundan ibaret olduğunu, bunun yeni bir şey olmadığını kaydetti.

Rusya'nın kendi topraklarında askeri tatbikatlar yapmaya devam edeceğinin altını çizen Peskov, "Rusya bütün topraklarında tatbikatlar yaptı ve yapmaya devam edecek. Bu, bizim topraklarımızda uygun gördüğümüz yerlerde tatbikat yapma hakkımızdır, kimseyle tartışmaya tabi değildir." dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de Kovid-19 için PCR testi vermemesi nedeniyle aynen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olduğu gibi mesafeli görüşeceğini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası - Son Dakika
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