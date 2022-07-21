Kremlin: AB, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor - Son Dakika
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Kremlin: AB, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor

21.07.2022 14:58
Kremlin: AB, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar verdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar verdiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "Rusya'nın pozisyon değişikliğine yol açmadığını" belirtti.

Peskov, "AB, çılgınca kendi çıkarlarına ve kendi toplumuna zarar veren yaptırımlar uygulamayı tercih ediyor. Avrupa halkı, bu yaptırımlardan ve AB'nin aldığı kararların sonuçlarından acı çekmeye başladı." ifadesini kullandı.

Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatı konusuna değinen Peskov, AB yetkililerinin, "Rusya'nın doğal gazla ilgili durumu siyasi baskı kurma amacıyla şantaj yapmak için kullandığı" yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu tür açıklamalar kesinlikle yanlış ve bunları kesinlikle reddediyoruz. Gaz sevkiyatıyla ilgili herhangi bir teknolojik zorluk, AB'nin uyguladığı kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kısıtlamalar, türbinler dahil ekipmanın onarımın yapılmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Peskov, Rus enerji şirketi Gazprom'un gaz sevkiyatı konusunda yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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AB üyesi ülkeler, Rusya'ya altın ve mücevher ithalatını yasaklayacak paketi onayladı! Karar yarın yayımlanacak AB üyesi ülkeler, Rusya'ya altın ve mücevher ithalatını yasaklayacak paketi onayladı! Karar yarın yayımlanacak AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: AB, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor - Son Dakika

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