Kremlin: "ABD, Irak ve Suriye'deki operasyonla ilgili Rusya'yı bilgilendirmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kremlin: 'ABD, Irak ve Suriye'deki operasyonla ilgili Rusya'yı bilgilendirmedi' - Son Dakika

Kremlin: "ABD, Irak ve Suriye'deki operasyonla ilgili Rusya'yı bilgilendirmedi"

7 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin Rusya'yı bilgilendirmediğini söyledi.

Kremlin:

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin Rusya'yı bilgilendirmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik Irak ve Suriye'deki hava operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarına ilişkin Rusya'yı bilgilendirmediğini söyledi. Terörü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü eylemin olumlu değerlendirildiğini belirten Peskov, "Öte yandan, istikrarın bozulmasına yol açan herhangi bir eylem yalnızca olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bu kriterler her zaman uygulanır" dedi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD kuvvetlerinin KH örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurduğunu açıklamıştı.

Haşdi Şabi'nin içindeki gruplardan KH örgütü, Irak'ın Kerkük kentinde koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, dört ABD askeri ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu
Kâbe Baskını: 1979'da kutsal toprakları kana bulayan ve Fransız askerlerin Müslüman olmasıyla sonlanan olay Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti

Son Dakika Haberleri
21:36 Mersin'de "Bir Okul Bir Ekol Projesi" - Son Dakika
21:36 Arap Birliği, Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
21:35 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika
21:34 Eskişehir'de kar yağışı (4) - Son Dakika
21:34 Bursa maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'bomba var' dediği çanta boş çıktı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kremlin: "ABD, Irak ve Suriye'deki operasyonla ilgili Rusya'yı bilgilendirmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]