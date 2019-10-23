Kremlin: ABD Kürtlere ihanet etti

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) Kürtlere ihanet etmekle suçladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye'nin kaderini etkileyen Soçi mutabakatından bir gün sonra açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Peskov, "ABD Kürtlere ihanet etti ve onları terk etti." dedi.