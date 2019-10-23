Son Dakika Haberleri: Kremlin: ABD Kürtlere ihanet etti
Son Dakika Dünya Kremlin: ABD Kürtlere ihanet etti

Kremlin: ABD Kürtlere ihanet etti

15 dakika önce

Kremlin: ABD Kürtlere ihanet etti

Kremlin: ABD Kürtlere ihanet etti, System.String[]

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) Kürtlere ihanet etmekle suçladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye'nin kaderini etkileyen Soçi mutabakatından bir gün sonra açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Peskov, "ABD Kürtlere ihanet etti ve onları terk etti." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:43 
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