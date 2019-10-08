Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye'den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov
, ABD'nin askerlerini Suriye
'den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye
'den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Peskov, "Kimse bildirim göndermedi. Hangi birliklerin hangi bölgeden çekildiğini, tamamen çıkıp çıkmadıklarını bilmiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden asker çekme planları hakkında çelişkili açıklamalar yapıldı, ancak hiçbir onaylama gelmedi. Bu yüzden durumun nasıl geliştiğini izliyoruz" açıklamasını yaptı.
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