Son Dakika Haberleri: Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik
Son Dakika Dünya Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye'den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.

Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye'den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Peskov, "Kimse bildirim göndermedi. Hangi birliklerin hangi bölgeden çekildiğini, tamamen çıkıp çıkmadıklarını bilmiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden asker çekme planları hakkında çelişkili açıklamalar yapıldı, ancak hiçbir onaylama gelmedi. Bu yüzden durumun nasıl geliştiğini izliyoruz" açıklamasını yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
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